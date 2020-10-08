الأهلي: سنطلب مد القيد ليشارك أحمد فتحي في نهائي إفريقيا

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنباء عدم قانونية اشتراك أحمد فتحي، لاعب وسط الأحمر، مع الفريق في حال وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي مع القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من الشهر الحالي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي: "هذا الموضوع سيكون محل دراسة في اتحاد الكرة، ولو قمنا بقيده سيكون مطالبًا بالبقاء على مدار السنة بالكامل".

تابع: "سنطالب بمد القيد حتى بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومتأكد أن اتحاد الكرة سيدرس هذا الموقف، لأنه سينظر لمصلحة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية".