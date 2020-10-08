سيد عبد الحفيظ: الأهلي سيعيد النظر فى علاج لاعبيه بألمانيا.. ومستحيل مشاركة الكعبي مع الوداد أمامنا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين يشعرون بأن لهم أهمية مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي: "موسيماني يحضر بشكل جيد للمباريات والتدريبات، ويهتم بجزئية الحركة في الملعب بين اللاعبين".

تابع: "لو هناك وقت بعض الشيء كان من الممكن أن يكون إنتاج اللاعبين أعلى، وحين تأتي مباراة الوداد الأداء سيكون مختلفًا".

وواصل: "كلنا نعرف شخصية موسيماني وإمكانياته وقدراته، هو أتى بسبب سيرته الذاتية وخبراته الإفريقية ومعرفته بكرة شمال القارة".

استكمل: "الكل يشعر أن له مكانه وأهمية مع موسيماني، سواء اللاعبين الكبار أوالصغار أو الذين عادوا من الإصابة".

وعن المدرب المساعد لموسيماني، قال: "كافين جونسون مساعد موسيماني سيصل من السفر اليوم".

أردف: "غير موفقين في العلاج بألمانيا منذ وقت كريم نيدفيد، ومن الممكن أن نعيد حسابتنا في أماكن أخرى في العالم، أو العلاج داخل مصر مع أطباء كبار".

وعن خضوع محمد محمود لعملية الغضروف بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي، قال: "غير قلق على محمد محمود هو شخصية جيدة ويستطيع العودة، لا يفرق معيٌ موعد عودته ولكن الأهم أن يعود سليمًا 100% لأنه المستقبل".

وبسؤاله عن حصول فريق الوداد على موافقة من الكاف بقيد أيوب الكعبي إفريقيًا؟، رد قائلًا: "صعب جدًا وتصل لدرجة الاستحالة، هناك قواعد موضوعة في الاتحاد الإفريقي ولوائح وقوانين، يجب أن يتم قيده بقيد جديد سواء على المستوى المحلي والإفريقي، وحاليًا لا يوجد فتح قيد في إفريقيا".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.