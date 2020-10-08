المركز الثاني مهدد .. الزمالك يتعادل مع دجلة 0-0 فى الدوري

وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 65 فيما وصل رصيد دجلة الى 35. بدأ اللقاء بإستحواذ زملكاوى للكرة والضغط على المنافس فى منتصف الملعب واستغل قى الدقيقة الثالثة وادى دجلة فرصة هجمة مرتدة ونجح رفيق كابو فى تسديد كرة قوية داخل منطقة الجزاء أنقذها محمد أبو جبل بصعوبة وأبعدها إلى ضربة ركنية وينقذ مرماه من هدف أول محقق. وسقط محمد عبدالغني فى الدقيقة الرابعة على الأرض بعد الإصطدام مع أحد لاعبى دجلة فى انفه وتعرض للنزيف الدم وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي للفارس الأبيض فى الدقيقة الخامسة وتعرض حازم إمام للإصابة فى الدقيقة 44. ونجح كاسونجو فى الدقيقة السابعة فى اختراق الجبهة اليسرى للفريق الدجلاوى وأرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء فشل مصطفى محمد فى تسديد الكرة وارتكب خطأ إحتسبه ضده محمد الصباحي حكم اللقاء. اعتمد دجلة على بناء الهجمات من الخلف وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 11 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى. غادر خالد رضا أرض الملعب للإصابة فى الدقيقة 13 وحل بديلا منه عبدالرحمن بودي فى تغيير إضطراري وشهدت الدقيقة 15 تراجع دجلة إلى الخلف وأرسل احمد سيد زيزو كرة عرضية سددها كاسونجو وأمسك بها محمد عبدالمنصف حارس الفريق الدجلاوى فى الدقيقة 16. وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 19 من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمد عبدالمنصف حارس دجلة وأرسل حازم إمام كرة عرضية أبعدها مدافع دجلة الى ضربة ركنية وفشل فى الدقيقة 22 محمود حمدى الونش فى تسديد الكرة برأسه وتهديد شباك دجلة بعدما تلقى كرة من ضربة ركنية. تعادل فريق الزمالك مع نظيره وشهدت مجريات الشوط الثاني قيام باتشيكو بالدفع بالثلاثي اسلام جابر بديلا عن محمد حسن والمغربي محمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحى وأحمد عيد بديلا عن حازم إمام. وجاءت البداية قوية ونجحت الدفاعات الدجلاوية فى إفشال إحدى الكرات التى حاول خلالها كاسونجو اختراق الخطوط الخلفية وسدد فى الدقيقة 52 عبدالكبير وادى كرة قوية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية. وأرسل أحمد عيد فى الدقيقة 53 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لفريق دجلة سددها أحمد سيد زيزو برأسه قوية تعلو عارضة حارس دجلة ومرر الونش كرة طولية سيطر عليها محمد عبدالمنصف حارس دجلة. وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه فى الدقيقة 55 تعلو عارضة الحارس الدجلاوى وتضيع فرصة تهديد مرمى المنافس وأطلق احمد سيد زيزو فى الدقيقة 56 قذيفة صاروخية تصدى لها حارس دجلة بصعوبة. واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء فى الدقيقة 58 ضربة حرة لصالح دجلة عقب تعرض رفيق كابو للعرقلة من جانب مدافعى الزمالك من خارج منطقة الجزاء. تعرض محمد اوناجم للعرقلة فى الدقيقة 62 واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الزمالك أرسلها عبدالله جمعة الى خارج مرمى حارس دجلة واضطر محمد الصباحي الى ايقاف المباراة بالدقيقة 67 نظرا لإصابة عبدالكبير وادى وخروجه من أجل تلقى العلاج. ودفع مدرب دجلة فى الدقيقة 68 باللاعب احمد حسن بديلا عن عبدالكبير وادى فى تغيير إضطراري ومرر فى الدقيقة 70 كاسونجو كرة قصيرة لمصطفى محمد سددها الأخير برعونة أمام منطقة الجزاء لتمر الى خارج الملعب واستغل مروان حمدى مهاجم دجلة خطأ الونش وانفرد بحارس الزمالك وسددها قوية يمسكها محمد أبو جبل وينقذ مرماه من فرصة هدف بالدقيقة 70. ونجح محمد عبدالمنصف فى الدقيقة 78 فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها إسلام جابر من الجهة اليسرى وأنقذت العارضة مرمى دجلة فى الدقيقة 81 من رأسية قوية أرسلها كاسونجو لتمر الى خارج المرمى. فى الدقيقة 84 دفع البرتغالي باتشيكو بالمهاجم عمر السعيد بديلا عن كاسونجو لتنشيط النواحى الهجومية وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 87 كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد عبدالمنصف حارس دجلة. ونجح محمد عبدالمنصف حارس دجلة فى إنقاذ مرماه من فرصة هدف محقق بعدما سدد مصطفى محمد الكرة برأسه قوية أبعدها الحارس الدجلاوى بصعوبة.

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