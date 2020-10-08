مستشفى الأهلي.. سيد عبدالحفيظ: الشناوي سيكون جاهزا أمام الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري، وموعد عودته إلى حراسة عرين الأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي: "محمد الشناوي في حالة جيدة جدًا، قد يكون يوم السبت معنا في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين".

تابع: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وأخذ راحة وغدًا سنرى موقفه".

وواصل: "رامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة رغم صعوبة ذلك".

استكمل: "سعد سمير سيشارك معنا بعد ثلاث أسابيع، وقد يشارك أليو بادجي في مران السبت ليتواجد معنا في التدريبات، وكذلك محمود وحيد سيتواجد يوم السبت أو الاثنين المقبل".

أردف: "عربي بدر غير مصاب، هو لاعب صغير وأهنئه على مشاركته وأدى مباراة جيدة، وموسيماني سعيد بالناشئين".

أوضح: "موقف وليد أزارو يتوقف على الحالة التسويقية، وإدارة التعاقدات تتحدث أفضل مني في هذا الملف".

اختتم: "موسمياني يشاهد كل المعارين ويهتم بكل شىء، هو (بتاع شغل جدًا)".