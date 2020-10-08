أيمن يونس: الزمالك موقفه صعب.. وسأشجع الأهلي أمام بيراميدز.. فيديو

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عن موقف الزمالك من ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادله مع وادي دجلة سلبياََ.
وقال يونس خلال تصريحاته عقب انتهاء مباراة الزمالك المذاعة على فضائية اون تايم سبورت، إن الزمالك ينتظر مباراة الأهلي وبيراميدز ليفوز المارد الأحمر حتى يضمن تصدره المركز الثاني.
وأضاف يونس أن، كل ما يحدث في هذا الدوري هو "كورة"، ولا يوجد ما يدعو للعجب أو الحديث الكثير، كرة القدم بها كل شيء.
وأكمل: سأشجع الأهلي في مباراة بيراميدز لأن الأمر في صالح الزمالك، وخارج الاستديوهات التحليلية انا مشجع للزمالك دائماََ.
وأشار يونس الى أن موقف الزمالك صعب للغاية، بيراميدز يستطيع أن يحسم تواجده في المركز الثاني والزمالك لابد أن يبذل كل ما بوسعه في المباراتين المتبقيتين.
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