حارس الرجاء يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر فى الدورى المغربي

توج أنس الزنيتي حارس الرجاء المغربى، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال شهر سبتمبر الماضى، بعد قيادة الفريق إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المغربي والاقتراب من التتويج باللقب.

وفقا لما ذكره موقع " le360" المغربى، أن جماهير فريق الرجاء، اختارت الحارس أنس الزنيتي، كأفضل لاعب خلال الشهر الماضي " نسر الشهر"، باعتباره ساهم في النتائج التي حققها أبناء المدرب جمال سلامي، في المباريات الأخيرة.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة، ويحل الوداد ثانيا بـ 56 نقطة، ونهضة بركان ثالثا بـ 54 نقطة. ويحتاج الرجاء إلى الفوز على الجيش المكي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، لحسم لقب الدوري رسميا، بغض النظر عن باقي نتائج المباريات الأخرى. أما الوداد سوف يدخل مباراة الفتح الرباطي، المقرر لها في نفس موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي " تحت شعار على بديل عن الفوز، أملا حسم لقب الدوري لصالحه حال تعثر الرجاء سوء بالتعادل أو الهزيمة. الوداد صاحب أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري المغربي برصيد 50 هدفا، بينما الرجاء صاحب أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 22 هدفا. وتقام مباريات الدوري المغربي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات. يذكر أن الوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتلقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب أيضا.

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