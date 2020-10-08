وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون دراجات بجميع المحافظات غدًا

تنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر"، غدًا الجمعة ٩ أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة.
وقد صرح سامي عبد الحليم مدير عام المديرية بأن الماراثون سوف ينطلق غدا من أمام نادي عثماسون وسوف يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون، بجميع محافظات الجمهوريةفي الثامنةوالنصف صباحًا. عبر الفيديو كونفرانس.
و خصّصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى ٥٠٠ جنيه لأول ٢٥ متسابقا على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.
ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الاحتفالات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة احتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر.
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