وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون دراجات بجميع المحافظات غدًا

تنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر"، غدًا الجمعة ٩ أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقد صرح سامي عبد الحليم مدير عام المديرية بأن الماراثون سوف ينطلق غدا من أمام نادي عثماسون وسوف يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون، بجميع محافظات الجمهوريةفي الثامنةوالنصف صباحًا. عبر الفيديو كونفرانس.

و خصّصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى ٥٠٠ جنيه لأول ٢٥ متسابقا على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الاحتفالات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة احتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر.