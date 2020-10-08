إصابة حازم إمام بشد في العضلة الأمامية

تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية.
و تعرض الاعب الاصابه خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد الظهير الأيمن البديل.
ومن المقرر أن يخضع حازم إمام لفحوصات طبية في الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في اللقاء.
وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة.
ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ،واستقبل 25 هدفا.
فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدف.
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