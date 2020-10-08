الزمالك يعلن غياب طارق حامد عن لقاء الحدود

كشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عن الفريق في مباراة حرس الحدود المقبلة في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين المقبل للإيقاف.
وحصل لاعب الوسط على البطاقة الصفراء له في مباراة وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تشهد مباراة حرس الحدود عودة كل من يوسف أوباما ومحمود علاء بعد انتهاء إيقافهما.
وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى التي أقيمت علي استاد القاهرة.
ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا، واستقبل 25 هدفا.
فيما وصل رصيد وادى دجلة للنقطة 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.
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