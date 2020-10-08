إيقافات وإصابات .. خسائر بالجملة للزمالك بعد التعادل أمام دجلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمي باتشيكو مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الاثنين.

ويواجه الفارس الأبيض خسائر بالجملة قبل مواجهة فريق الحرس المرتقبة نظرا للغيابات التى تضرب صفوف الفريق الأول حيث تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية.