إنتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية الإعلام الرياضي

إنتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية الإعلام الرياضيانتخبت الجمعية العمومية للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور صالح حميد بالتزكية.

وأقر الاجتماع المنعقد امس بصنعاء بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رشاد الجابري و180 إعلامياً وإعلامية من منتسبي الجمعية من مختلف المحافظات، النظام الأساسي للجمعية وآلية انتخابات مجلس إدارة لها بالتزكية للفترة 2020 - 2023م.

حيث تم تزكية الدكتور صالح حُميد رئيساً للجمعية وسامي الكاف- نائباً أول وأحمد مظفر - نائباً ثانياً ومحمد البحري - أميناً عاماً والدكتور صقر المريسي - أميناً عاماً مساعداً والدكتور محمد النظاري مسئولاً مالياً ويزيد الفقيه مسئولاً ثقافياً وجمعان دويل مسئولاً للفروع.

كما تم انتخاب بالتزكية يوسف باسنبل ناطقاً إعلامياً وخالد الصعفاني مسئولاً للتدريب والتأهيل ويحيى الضاوي مسئولاً للأنشطة والبرامج ويحيى الضلعي مسئولاً للعلاقات وشوقي عبدالكريم مسئولاً لفض النزاعات ورندا الزيادي مسئولة القطاع النسوي وعبدالعزيز عمر المسئول الاجتماعي والأعضاء الاحتياط عبدالرحيم العقاب وخالد النواري وإبراهيم فتحي.

كما انتخاب بالتزكية لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية برئاسة علي أحمد غراد ونشوان دحان نائباً ووهيبة البحري مقرراً ومختار باداس عضوا وقاسم البعيصي عضوا والاحتياط عبدالحميد الكمالي ومحمد الحاج.

وأشاد رئيس الجمعية السابق بشير سنان عبر دائرة تلفزيونية بتفاعل الحاضرين من مختلف المحافظات ورواد الإعلام الرياضي .. مشيراً إلى أنه سيكون خير داعم للجمعية التي تسلمتها قيادة جديدة، بما يؤهلها لتحقيق تطلعات منتسبيها وخدمة المجال الرياضي في اليمن.

فيما نوه عضو مجلس الإدارة الأسبق رئيس اللجنة التحضيرية يحيى الحلالي بمستوى الحضور والزخم الذي شهده الاجتماع بمشاركة نخبة من زملاء الإعلام الرياضي والرواد.

وأشاد بدعم رئيس الجمعية السابق بشير سنان ورعايته لأنشطتها وكذا جهود أعضاء مجلس الإدارة السابق والذي كان أحد أعضائه .. متمنياً للمجلس الإداري الجديد التوفيق في مهامه.

عقب ذلك تم تكريم الرعيل الأول من قيادات الإعلام الرياضي الذين كان لهم بصمات في الارتقاء بالصحافة الرياضية وهم" علي ناجي الرعوي وعبدالله الصعفاني وعبده جحيش ومطهر الأشموري وعزيز الثعالبي وعلي غراد وعلي حمود العصري وعمر كويران ومصطفى بدير وشوقي عبدالكريم وعبدالحكيم محمد مقبل وعبدالسلام فارع علي وعبدالعزيز عمر والدكتور صالح حميد وعبدالسلام حمود السودي ووليد جحزر وحسن الوريث.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تكريم أسر كل من الفقيد حسين محمد بازياد والفقيد عادل محمد الأعسم والفقيد عبدالله حوي والفقيد عبدالله قائد علي والفقيد محمد عبدالله فارع.

