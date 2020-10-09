محمد بركات: الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي منتخب مصر وتوجو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.
وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال.
كما جاء منتخب الفراعنة الكبار في المركز السابع على المستوى الإفريقي في ظل توقف النشاط الكُروي على مستوى المنتخبات في الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا.
فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل.
ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021.
فى نفس السياق واصل منتخب بلجيكا صدارته لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات وحل خلفه منتخب فرنسا ثم منتخب البرازيل.
ويدخل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى معسكرا تدريبيا فى شهر نوفمبر القادم استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون 2021.
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