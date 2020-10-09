محمد بركات: الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي منتخب مصر وتوجو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.



وأوضح، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 منا الشهر ذاته.