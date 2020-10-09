نجم إسبانيا يتحدث عن أول ظهور له مع المنتخب

تحدث أداما تراوري عن ظهوره الأول مع المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس إنريكي، ومشاركته أمام البرتغال في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء وانتهت بتعادل سلبي.
تراوري تحدث عن دعم إنريكي وروبرت مورينو، وعلّق كذلك على اللعب مع أنسو فاتي، في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وقال مهاجم ولفرهامبتون: "لقد دعمني روبرت مورينو ولويس إنريكي، ولهذا السبب شاركت لأول مرة".
وأضاف: "أشكر المدرب على ثقته بي وبطاقم العمل أيضًا، إلى الطبيب الذي كان معي حتى أكون هنا، ليس لدي سوى كلمات الامتنان".
وعن أنسو، أردف تراوري: "أتحدث معه قليلا عن كل شيء، كنت في النادي (برشلونة) لسنوات عديدة، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة نتحدث عن الأشياء التي مررنا بها في برشلونة".
وأتم تراوري حديثه مازحًا بشأن سرعته: "أود أن أشارك في سباق 100 متر، لكنني لم أفعل ذلك أبدًا، لقد قمت باختبار ذلك بنفسي على أحد التطبيقات، أخبرني مدربو اللياقة البدنية بالمسافة التي أركض بها وهم متفاجئون".
جدير بالذكر أن تراوري يحمل الجنسية المالية وتم استدعائه من قبل منتخبي مالي وإسبانيا لكنه قرر تمثيل اللاروخا.
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