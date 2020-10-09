شاهد.. بكاء كشري عقب بقاء أسوان في الدوري الممتاز

وضمن كشري تواجد فريقه في الدوري الممتاز بعد وصوله للنقطة 38 في جدول المسابقة.
وقال كشري خلال تصريحاته عقب المباراة أن، اللاعبين والجهاز الفني كان شغله الشاغل في الفترة السابقة هو البقاء في الدوري الممتاز.
وأضاف كشري أن، الموسم القادم سنشاهد أسوان مختلف، وسننافس بشكل أفضل والاستمرار يعني النجاح بالنسبك لنا.
وتابع: حصدنا نقاط عديدة في فترة وجيزة وهذا نتاج لتعبنا الذي دام دون أن نكل منه، ونرغب في التواجد بالمربع الذهبي في الموسم الجديد.
تمكن ايوب مشارك لاعب حرس الحدود من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة من عمر المباراة ويباغت فريق اسوان ويتحكم في زمام الامور.
ولكن استطاع نادي اسوان أن يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين في اقل من ١٥ دقيقة حيث سجل ابراهيم جلال هدفين الاول في الدقيقة ٥١ والثاني في ٦٦.
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