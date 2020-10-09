باتشيكو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد التعادل أمام وادي دجلة

رفض البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام وادي دجلة التي أقيمت في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة مالية على المدير الفني للفريق الأبيض بسبب رفضه حضور المؤتمر الصحفي.

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري. ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة دجلة تدريبات استشفائية في حين يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.