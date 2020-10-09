شاهد.. مشادة كلامية بين سيف زاهر ومحمد أبو العلا على الهواء بسبب "المركز الثاني"

نشبت مشادة كلامية بين الاعلامي سيف زاهر، ومحمد ابو العلا، نجم الزمالك السابق، خلال تواجد الثنائي في الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك ووادي دجلة.

وأثار سيف زاهر غضب محمد ابو العلا بسؤاله عن موقف الزمالك من المركز الثاني وصعوبة البقاء به بعد التعادل مع دجلة خصوصاََ أن الفارق بينه وبين بيراميدز نقطة واحدة فقط.

ما أشعل غضب ابو العلا الذي أعلن عن موقفه من تشجيع أي فريق غير الزمالك، والثبات على جملة واحدة أن الزمالك سيحقق الفوز في المباراتين المتبقيتين وسيحصد ٦ نقاط وينهي الدوري في المركز الثاني.

ولم يهدأ زاهر، ولكنه أصر على إثارة غضب ابو العلا، ما جعل ابو العلا يؤكد أنه نشأ على عدم تشجيع أي نادي غير الزمالك.

وكان الزمالك تعرض لخسارة نقطتين بعد التعادل مع منافسه وادي دجلة، وأصبح موقف الأبيض صعبا للغاية خصوصاََ أن بيراميدز يسعى للمركز الثاني للمشاركة في إفريقيا.