مرتضى منصور يعترف بعقوبات الأولمبية ويطالب وزير الرياضة بوقفها.. مستند

ارسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.

خطاب رئيس الزمالك طالب فيه وزير الرياضة بايقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.

وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي التي تضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.