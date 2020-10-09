مرتضى منصور يعترف بعقوبات الأولمبية ويطالب وزير الرياضة بوقفها.. مستند

ارسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.
خطاب رئيس الزمالك طالب فيه وزير الرياضة بايقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.
وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي التي تضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.
أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناءً على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.
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