الرياضة

مرتضى منصور يعترف بعقوبات الأولمبية ويطالب وزير الرياضة بوقفها.. مستند

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ارسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.

خطاب رئيس الزمالك طالب فيه وزير الرياضة بايقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات.

وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي التي تضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.

أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناءً على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع أسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها بإسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم إستلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.

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