بوغبا: اللعب لريال مدريد حلم لي
قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا إنه يود اللعب في ريال مدريد في يوم ما لكنه يركز الآن مع ناديه لتحسين انطلاقته المتواضعة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا
الموسم.
وأقر بوغبا (27 عاما) الفائز بكأس العالم بأنه أراد الرحيل عن يونايتد في 2019 لكنه لم يتلق عروضا كبيرة وقضى معظم الموسم الماضي بعيدا عن اللعب بسبب الإصابات.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا بمعسكر منتخب فرنسا اليوم الخميس عقب الفوز 7-1 على أوكرانيا وديا "قيلت الكثير من الأمور وبالطبع كلاعب كرة أحب اللعب لريال مدريد وحلمت بذلك. هذا حلم لي ولماذا لا يتحقق في يوم ما؟، لكنني الآن في مانشستر يونايتد وأحب النادي وألعب له وأريد أن يتحسن وسأبذل كل جهد لإعادته للمكانة التي يستحقها".
ويلعب بوغبا بأداء متواضع منذ عودته للتدريبات عقب إصابته بفيروس كورونا وتسبب في ركلة جزاء خلال الهزيمة المذلة ليونايتد بملعبه 6-1 من توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي.
وعادلت هذه النتيجة أسوأ هزيمة ليونايتد في عصر الدوري الممتاز وزادت متاعب الفريق عقب الخسارة بملعبه 3-1 من كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية قبل فوز صعب 3-2 على برايتون أند هوف ألبيون.
وتابع بوغبا "كل لاعب يمر بفترات صعبة لكن يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية وتحاول أن تساعد الفريق للنهوض والعودة للمكانة التي ينتمي لها"يونايتد ينتمي للصفوة ويقاتل على الألقاب وهذا طموح النادي ونعرف أن هذا ليس سهلا لكن نتذكر هدفنا وهو القتال على الألقاب".
وينتهي عقد بوغبا، الذي انتقل إلى يونايتد من يوفنتوس في 2016 مقابل 89 مليون جنيه استرليني في صفقة قياسية عالمية آنذاك، مع النادي الانجليزي في يونيو المقبل.
رويترز
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