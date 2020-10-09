روسيا تخسر في عقر دارها من السويد
سقط المنتخب الروسي أمام ضيفه السويدي (1-2) في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما الخميس، وذلك ضمن استعداداتهما لمنافسات النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا.
وحملت ثنائية السويد توقيع كل من المهاجم ألكسندر إيساك والمدافع ماتياس يوهانسون في الدقيقتين (21 و73) على الترتيب.
بينما سجل المهاجم الروسي ألكسند سوبوليف هدف بلاده الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ويستعد منتخب روسيا لمباراتيه أمام كل من ضيفيه التركي والهنغاري يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، ضمن الدوري الأوروبي.
وتتصدر روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن وصيفتها هنغاريا.
بينما يحتل منتخبا تركيا وصربيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة لكل منهما.
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