نائب رئيس أسوان: لاعبونا أبطال ونشكرهم على تحملهم المعاناة.. فيديو

قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن الفريق استطاع البقاء في الدوري الممتاز للموسم الثاني، ليسعد شعب ممثل الصعيد في دوري الأضواء والشهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة دوت الخليج، أن قصر المسافة بين نهاية الدوري الحالي والدوري الممتاز للموسم الجديد في 20 نوفمبر المقبل أمر صعب.

وأشار مجدي سبالك إلى أن القيد للموسم الجديد بداية من 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل، وهناك مجموعة 10 لاعبين تم التعاقد معهم لمدة موسم واحد، ويجب أن يتم التعاقد مع غيرهم في الموسم الجديد.

وكشف نائب رئيس نادي أسوان، أن لاعبي أسوان تحملوا تأخير مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية، ونشكرهم فهم أبطال.