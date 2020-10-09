رئيس نادي أسوان: حسمنا بقاءنا بأقدامنا لا بأقدام غيرنا

عبر اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان عن سعادته الكبيرة بالبقاء بالدورى الممتاز ،بعد تغلبه علي فريق حرس الحدود بهدفين لهدف أحرزهم إبراهيم جلال مهاجم الفريق.
وعلق اللواء أحمد سليمان علي بقاء فريقه بالدورى قائلا:" ضمنا البقاء رغم تعرضنا للظلم التحكيمى والكثير من العقبات وأهمها العقبات المالية".
وأشار اللواء أحمد سليمان تعرضنا للظلم التحكيمى بأغلب مباريات الفريق ولكننا صمدنا في وجه كل هذه العقبات وفي مقدمتها الأزمة المالية للفريق بالدورى ،ولكن لم يضع الله مجهود لاعبينا والجهاز الفنى ومن خلفهم الجمهور الأسوانى.
واختتم رئيس النادي حديثه :بأننا حسمنا بقائنا بالدورى بأقدام لاعبينا لا بأقدام لاعبي فرق أخرى وهذا هو سبب سعادتنا الكبيرة ،وإهداء من لاعبي الفريق لجماهير نادي أسوان العريقة.
وتمكن نادي أسوان من حسم البقاء بالدورى الممتاز بعد الفوز علي نظيره نادي حرس الحدود بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس علي ملعب إتحاد الشرطة بالعباسية ،ضمن الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز.
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