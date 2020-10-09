الرياضة

رئيس نادي أسوان: حسمنا بقاءنا بأقدامنا لا بأقدام غيرنا

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عبر اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان عن سعادته الكبيرة بالبقاء بالدورى الممتاز ،بعد تغلبه علي فريق حرس الحدود بهدفين لهدف أحرزهم إبراهيم جلال مهاجم الفريق.

وعلق اللواء أحمد سليمان علي بقاء فريقه بالدورى قائلا:" ضمنا البقاء رغم تعرضنا للظلم التحكيمى والكثير من العقبات وأهمها العقبات المالية".

وأشار اللواء أحمد سليمان تعرضنا للظلم التحكيمى بأغلب مباريات الفريق ولكننا صمدنا في وجه كل هذه العقبات وفي مقدمتها الأزمة المالية للفريق بالدورى ،ولكن لم يضع الله مجهود لاعبينا والجهاز الفنى ومن خلفهم الجمهور الأسوانى.

واختتم رئيس النادي حديثه :بأننا حسمنا بقائنا بالدورى بأقدام لاعبينا لا بأقدام لاعبي فرق أخرى وهذا هو سبب سعادتنا الكبيرة ،وإهداء من لاعبي الفريق لجماهير نادي أسوان العريقة.

وتمكن نادي أسوان من حسم البقاء بالدورى الممتاز بعد الفوز علي نظيره نادي حرس الحدود بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس علي ملعب إتحاد الشرطة بالعباسية ،ضمن الجولة 32 من بطولة الدورى الممتاز.

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