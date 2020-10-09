مكافآت خاصة للاعبي أسوان عقب البقاء في الدورى الممتاز

قرر مسئولو نادى أسوان صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز ،عقب الفوز علي فريق حرس الحدود بهدفين لهدف ،ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الممتاز .
وأعلن مصطفي أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم ،أن اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان قد قرر صرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب الفوز علي فريق حرس الحدود وتأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز .
انتهت مباراة أسوان وحرس الحدود بفوز نادي أسوان بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدورى العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إتحاد الشرطة بالعباسية .
وبهذه النتيجة وصل فريق أسوان للمركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة ، وضمن نادي أسوان بقائه في الدوري الممتاز .
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