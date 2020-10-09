مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب ضغط مباريات الزمالك

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه فريق القلعة البيضاء قبل لقاء الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" أن ما يراه الآن هو تخريب للرياضة المصرية وأنه حزين على هذا الأمر متسائلًا مدى استفادة الجنايني من كل هذه الإصابات، مؤكدا أن الجنايني أرسل خطابا له أنه لن يقيد صفقات للزمالك إلا بعد إرسال 100 ألف جنيه عقوبة عليه .
وطالب رئيس نادي الزمالك من أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق أن يتحدث عن أخطائه كما قال هل خطأه أنه يدافع عن الزمالك ويحصل على حقوق النادي ويضم صفقات على أعلى مستوى .
وأكد رئيس الزمالك أن شريف العريان عضو الأولمبية يتحدث عن أن الحصانة في الجنائية ، مؤكدا هل أنت من تحدد الحصانة البرلمانية “تستخدم في ايه ولا تستخدم في آخر” .
وأضاف أن العريان سخر من حكم المحكمة الذي ألغي قرارهم في 2018 وقال كلام فارغ وأنه سيحاسبه علي هذا الأمر .
وارسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا لوزير الشباب والرياضية يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بايقافه لمدة اربعة سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.
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