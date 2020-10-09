إصابة بيج رامي بطل الأجسام بفيروس كورونا

أعلن البطل العالمي المحترف في كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال بيج رامي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " أود الإدلاء بالبيان الرسمي بأنني اختبرت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية، ولذلك لن أتمكن من المنافسة يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 20 في بطولة npceuropean".
وتابع في بيانه: "أريد أن أتمنى حظًا سعيدًا للرياضيين.. بقيت 5 أشهر عالقة في دبي بعد إلغاء أرنولد أستراليا والآن فرصة كبيرة أخرى للتأهل ل أولمبيا اختفت أمام عيني".
وأضاف: "لكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض إذا كان الأمر يتعلق بي فقط سأذهب وأتنافس !! أعاني من القليل من السعال ولكن لا شيء بهذا السوء ولكن سيكون من غير المسؤول بالنسبة لي المخاطرة بحياة كبار السن.. لذلك سأحارب هذا الفيروس الصغير وأعود إلى فعل أكثر ما أحبه: كمال الأجسام.. أريد أن أشكر الجميع في جميع أنحاء العالم لدعمهم لي دائمًا".
وواصل: "سأعزل نفسي بضعة أسابيع وأعود أقوى وأكثر صحة من أي وقت مضى.. وأعمل على تعزيز نظام المناعة لدي ومحاربة فيروس كورونا".
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