مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، 9 أكتوبر 2020، على النحو التالي: