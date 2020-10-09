مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، 9 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية
كولومبيا × فنزويلا – الواحدة والنصف فجر السبت – على قناة beIN Sports HD 2
البرازيل × بوليفيا – الثانية والنصف فجر السبت – على قناة beIN Sports HD 1
مباريات دولية ودية
اليابان × الكاميرون – الثانية ظهرا
تونس × السودان - الخامسة مساء – على قناة Television Tunisienne 1
غانا × مالى – السابعة مساء
المغرب × السنغال – الثامنة مساء – على قناة Arryadia HD
نيجيريا × الجزائر – التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
المصري × الإسماعيلى – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت
طنطا × المقاولون العرب – الخامسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
سموحة × الاتحاد السكندرى – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس الخليج العربى الإماراتى
شباب الأهلى دبى × الظفرة – الرابعة والنصف مساء
العين × خورفكان – الرابعة والنصف مساء
الوحدة × الوصل – السابعة مساء
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