تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تستهل مشوارها بمواجهة بوليفيا

يستضيف منتخب البرازيل نظيره البوليفي، في تمام الثانية والنصف من فجر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب البرازيل لفرض سيطرته مبكرا بتحقيق فوزا مريحا في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات التأهل إلى مونديال قطر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل في مباراة اليوم، حيث غادر تدريبات السيلساو، أمس، الخميس، بعد شعوره بآلام.

في الظهر.