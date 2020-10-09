الدوري الممتاز.. المقاولون العرب يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام طنطا

ويسعى فريق المقاولون العرب لاستعادة نغمة الفوز أمام طنطا في مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى النقطة 55 في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
كانالمقاولون العرب خسر أمام الأهلي بهدف دون رد، في الجولة الماضية، والتي شهدت الظهور الأول بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للمارد الأحمر.
في المقابل يطمح فريق طنطا بقيادة مدربه رضا عبدالعال في تحقيق نتيجة شرفية أمام ذئاب الجبل، بعد هبوط الفريق رسميا إلى القسم الثاني.
وتولي رضا عبدالعال تدريب طنطا مؤخرا خلفا لـ أيمن المزين، حيث قاد الفريق في 4 مواجهات، تعادل في لقاء وخسر في 3 آخرين.
وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المصري مع الإسماعيلي، والاتحاد السكندري مع سموحة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
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