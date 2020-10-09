أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق، مشيرًا إلى أن الجميع في إفريقيا يعرف قدراته.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بعض المدربين تحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء إلا أن موسيماني إنسجم منذ اليوم الأول".
وتابع: "جميع الفرق الإفريقية تعرف إمكانيات وقدرات وفنيات موسيماني وبالتأكيد هو كذلك فلديه دراية كبيرة بالكرة الإفريقية والعربية".
وأضاف: "موسيماني عقد عدة جلسات مع اللاعبين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وهو يهتم بعدم المركزية في الملعب كما يقوم بتحفيظ اللاعبين عدة جمل وعمل مثلثات".
وأختتم: "كل لاعب سيحصل على فرصته مع موسيماني ، ويتابع اللاعبين المعارين بشكل مستمر".
يذكر أن النادي الأهلي فاز بنتيجة 3/0 على حساب فريق إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.
وأكد موسيماني أنه يطمح إلى إسعاد جماهير الأهلي من خلال أداء قوي ونتائج طيبة، وأن مواجهات دوري الأبطال ستكون مختلفة عن المنافسة في الدوري، مشددًا على أن الأهلي جاهز لكل الاحتمالات وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات.
وأكد موسيماني أنه يطمح إلى إسعاد جماهير الأهلي من خلال أداء قوي ونتائج طيبة، وأن مواجهات دوري الأبطال ستكون مختلفة عن المنافسة في الدوري، مشددًا على أن الأهلي جاهز لكل الاحتمالات وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق المزيد من النجاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إفريقيا تعرف قدراته.. عبد الحفيظ يتغزل بـ شخصية موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.