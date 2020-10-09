يستضيف منتخب البرازيل نظيره البوليفي، الليلة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة البرازيل ضد بوليفيا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة البرازيل ضد بوليفيا في تمام الثانية والنصف من فجر غد السبت، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق حفيظ دراجي.

البرازيل ضد بوليفيا:

ويسعى منتخب البرازيل لفرض سيطرته مبكرا بتحقيق فوزا مريحا في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات التأهل إلى مونديال قطر.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل في مباراة اليوم، حيث غادر تدريبات السيلساو، أمس، الخميس، بعد شعوره بآلام.

في الظهر.

ولم يعلن منتخب البرازيل حتى الآن موقف نيمار دا سليفا من خوض مباراة بوليفيا بتصفيات المونديال.

كان منتخب البرازيل ودع بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا 2018، بعد الخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ضمن مافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

في المقابل يطمح منتخب بوليفيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب البرازيل في مباراة اليوم، تمنحه دفعة قوية، خلال مبارياته المقبلة بالتصفيات.

وتضم مجموعة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 كلا من بوليفيا وبيرو وكولومبيا وفنزويلا.

غياب الجماهير:

يذكر أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.