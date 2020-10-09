سواريز: بكيت بسبب سوء معاملتي في برشلونة.. ولم أتفاجأ بما فعله ميسي

أعرب المهاجم الأورجوياني لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد عن حزنه الشديد، بسبب الطريقة التي رحل بها عن نادي برشلونة.

كان لويس سواريز انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد مؤخرا، قادما من برشلونة، مقابل 6 ملايين يورو.

وقال لويس سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة " سبورت":" بكيت بسبب سوء معاملتي في برشلونة، خلال الأيام الأخيرة، لقد عشت في برشلونة 6 سنوات، كانت هناك طرق أفضل من هذه، لإبلاغي بالرحيل عن الفريق".

وتابع:" لم أحظ بمعاملة جيدة خلال قبل رحيله عن الفريق، منها إبعادي بشكل غريب عن قسمية الفريق الجماعية".

وأشار:" لم أتفاجأ بدعم ميسي لي علنا، لأنه انزعج مما حدث لي".

وهاجم ميسي إدارة برشلونة عقب رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام:" ف:" سأفتقد الكثير خلال الفترة المقبلة، لقد كنا رفقا، غداء.. عشاء، كل يوم، وأشياء كثيرة لا يمكن أن تنسى".

وتابع:" سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر غير قميص برشلونة والأغرب هي مواجهتك، لم تكن تستحق الطرد بهذه الطريقة، أنت أحد أهم اللاعبين في تاريخ برشلونة على المستوى الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة لم أعد متفاجئا من أي شيئ في هذه المرحلة".

يذكر أن لويس سواريز انضم إلى صفوف برشلونة في 2014 قادما ليفربول الإنجليزي، مقابل 82 مليون يورو.

ويعد لويس سواريز هو ثالث هدافي نادي برشلونة على مر التاريخ برصيد 191 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيزار.