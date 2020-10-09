رسميا.. قطر تستضيف دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق

أعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق لعام 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الإتحاد الآسيوي عبر صفحته الرسمية على الإنترنت أن منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق ستقام خلال الفترة ما بين 18 نوفمبر وو13 ديسمبر، ويأتي إقامة هذه المنافسات بعد استكمال منافسات الغرب بنجاح كبير في قطر.

يذكر أن برسيبوليس الإيراني قد خطف لقب بطل غرب آسيا في منافسات منطقة غرب آسيا على حساب النصر السعودي.

وأقيمت تلك المباريات من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر والثالث من أكتوبر الجاري.