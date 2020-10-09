رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطلب الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بخصوص انضمام اللاعب منير الحدادي لأسود الأطلس.
و قال بلاغ للاتحاد المغربي إن لجنة قانون اللاعب بالاتحاد الدولي رفضت تأهيل الحدادي لحمل قميص الأسود، في ظل وجود أحد بنود القانون الجديد، والمتعلق بفئة الأقل من 21 سنة، بعدما استندت "فيفا" إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات برفقة المنتخب الإسباني للأقل من 21 سنة، وهو يزيد على ذلك بشهرين، ويسمح بذلك عادة في المشاركة بهذه الفئة.
في المقابل، أكد البيان أن الاتحاد الدولي وافق على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب المغربي.
وفي السياق نفسه، قرر المغرب اللجوء بشكل رسمي لـ"الطاس" ضد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، لاستئناف قرار رفض انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب المغربي.
وقرر الاتحاد المغربي استئناف قرار "فيفا" بشكل استعجالي، خاصة أنه لم يستند على مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول.
وجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الاتحاد الدولي "فيفا".
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيفا يرفض مشاركة منير الحدادى مع المنتخب المغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.