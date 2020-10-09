مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة في بطولة الدوري المصري .

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة ، 9 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

المصري البورسعيدي - الإسماعيلي .. الثالثة عصرا .. ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق الفوز والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثاني ، بينما يحاول الدراويش تحسين مركزه في جدول الترتيب .

طنطا - المقاولون العرب .. الخامسة والنصف عصرا .. ON Time Sports 2 HD

يدخل المقاولون المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط على أمل تحقيق مركز ضمن المربع الذهبي في ظل صراع شرس بين الزمالك وبيراميدز بينما يكفي الأداء المشرف لفريق طنطا بعد هبوطه رسميا إلى القسم الثاني .

سموحة - الاتحاد السكندري .. الثامنة مساء .. ON Time Sports 1 HD

يدخل فريقي الاسكندرية ديربي المحافظة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب .