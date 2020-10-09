الأهلي: الوقت مبكرا لحسم موقف أحمد فتحي.. ولدينا خيارات عديدة

أكد الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن موقف مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل المارد الاحمر لهذا الدور سابق لأوانه خاصة أن الفريق تنتظره مواجهة مهمة للغاية أمام الوداد البيضاوي ذهابًا وإيابًا .
وقال مصدر بالنادي أن الامر لا يزال مبكرًا للحديث عن هذا الأمر ولكن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تدرس الأمر بعناية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولديها خيارات عديدة سوف يتم إنهائها ولن يتم مناقشتها الا بعد عبور عقبة الوداد.
وأضاف أن هناك امور تحتاج لدراستها جيدًا ولكن لن يتم إصدار قرار فيها سوي في توقيتها خاصة أن هناك رأي مهم وهو بيتسو موسيماني المدير الفني وهو الفيصل في كل الأمور.
وكان إتحاد الكرة قد كشف أن الدوري سينتهي في نهاية شهر اكتوبر وبالتالي تكون جميع عقود اللاعبين قد انتهت ولا يحق لأحمد فتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهله خاصة أنه لم يجدد تعاقده ورحل إلي بيراميدز.
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