إصابة نجم منتخب المغرب سفيان شاكلا بفيروس كورونا

وذكر موقع البطولة المغربي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني مؤخرا، أثبتت إصابة سفيان شاكلا لاعب فياريال الإسباني بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب المغرب منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية وديا، استعدادا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضمن معسكر أسود الأطلس لخوص وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية.

يذكر أن الفيفا رفض طلب المغرب، خلال الساعات الماضية، بلعب الحدادي لهم وتغيير جنسيته، بحجة أنه خاض مباراة مع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا وهو قد تجاوز ذلك السن.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المغرب واللاعب سيحق لهما الاستئناف على هذا القرار لدى المحكمة الرياضية بحسب قرار الفيفا.

واستدعي منير الحدادي لتمثيل المنتخب المغربي لأول مرة في المعسكر الذي يقام في الوقت الحالي استعدادًا لملاقاة المنتخب السنغالي وديًا، ولكن بعد قرار الفيفا تأكد عدم مشاركته وتمثيله لأسود الأطلس قبل الاستئناف على ذلك القرار.