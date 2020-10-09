على رأسهم عمر خربين.. أحمد عيد يعلن صفقات نادي الزمالك للموسم الجديد

ولم يعلن نادي الزمالك عن أي صفقة رسمية حتى الآن، حيث يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم، لعدم تشتيت اللاعبين، قبل استئناف مسابقة دوري أبطال أفريقيا
وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر:" ، صباح الفل.. صفقات الموسم الجديد غالبًا.. دونجا .. المثلوثي .. خربين .. فتوح .. محمد مجلي".
يذكر أن نادي الزمالك تعادل مع وادي دجلة، بدون أهداف، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الممتاز.
وبات فريق الزمالك بحاجة إلى الفوز في المباراتين القادمتين له بمسابقة الدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي، مع تعذر بيراميدز في مباراة على الأقل سواء بالتعادل أو الهزيمة، من أجل ضمان الفارس الأبيض المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة " مع خصم 3 نقاط نهاية الموسم بسبب الانسحاب أمام الأهلي في الدوري الأول"، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث بـ 63 نقطة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري عبر تاريخ المسابقة، بفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.
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