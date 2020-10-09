كالفيرت نجم إيفرتون يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

حصد دومينيك كالفيرت نجم فريق إيفرتون جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر سبتمبر الماضي.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي " كالفيرت" فاز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالبريميرليج.

كان النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، غاب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر.

ونافس كالفيرت على جائزة لاعب الشهر كلا من:

جيمي فاردي "ليستر سيتي " جيمس رودريجيز "ايفرتون" . باتريك بامفورد " ليدز يونايتد " تيموثى كاستاني " ليستر سيتي " طارق لامبتي "برايتون " هاري كين "توتنهام"

وشارك كالفيرت مع إيفرتون في 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف ليحتل الصدارة بالتساوي مع سون نجم فريق توتنهام.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الحكومة البريطانية، تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.