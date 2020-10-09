كالفيرت نجم إيفرتون يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي " كالفيرت" فاز بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالبريميرليج.
كان النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، غاب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر.
ونافس كالفيرت على جائزة لاعب الشهر كلا من:
جيمي فاردي "ليستر سيتي "
جيمس رودريجيز "ايفرتون" .
باتريك بامفورد " ليدز يونايتد "
تيموثى كاستاني " ليستر سيتي "
طارق لامبتي "برايتون "
هاري كين "توتنهام"
وشارك كالفيرت مع إيفرتون في 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف ليحتل الصدارة بالتساوي مع سون نجم فريق توتنهام.
ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثاني.
يذكر أن الحكومة البريطانية، تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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