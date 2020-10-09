بشجع الزمالك.. خالد الغندور: الأهلي بيخسر دايما من بيراميدز

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة ناديه السابق : " لن أشجع الأهلي أمام بيراميدز فالزمالكاوي لا يشجع إلا الزمالك دائمًا ".
وتابع : " لماذا أشجع الأهلي ؟ من أجل وصافة الدوري ؟ النادي الأهلي بيخسر دايمًا من بيراميدز ، بيراميدز يفوز عليه بإستمرار فبالتالي أرى أنه لقاء مصيري للأهلي".
وأضاف : " الأهلي كسب بيراميدز مرة واحدة فقط بأخطاء ابراهيم نور الدين ، كان هناك كرتين في الملعب، ولو كانت كرة واحدة لما انتصر بالمباراة".
وأختتم : " إذا شاركنا في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم فهذا أفضل ، وإذا لم نشارك فلا يوجد مشكلة".
ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز الأحد القادم في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
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