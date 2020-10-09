بشجع الزمالك.. خالد الغندور: الأهلي بيخسر دايما من بيراميدز

أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق أنه لن يشجع سوى الفريق الأبيض في حياته مشيرًا إلى أن الأهلي دائمًا يخسر من فريق بيراميدز في الدوري.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة ناديه السابق : " لن أشجع الأهلي أمام بيراميدز فالزمالكاوي لا يشجع إلا الزمالك دائمًا ".

وتابع : " لماذا أشجع الأهلي ؟ من أجل وصافة الدوري ؟ النادي الأهلي بيخسر دايمًا من بيراميدز ، بيراميدز يفوز عليه بإستمرار فبالتالي أرى أنه لقاء مصيري للأهلي".

وأضاف : " الأهلي كسب بيراميدز مرة واحدة فقط بأخطاء ابراهيم نور الدين ، كان هناك كرتين في الملعب، ولو كانت كرة واحدة لما انتصر بالمباراة".

وأختتم : " إذا شاركنا في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم فهذا أفضل ، وإذا لم نشارك فلا يوجد مشكلة".

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز الأحد القادم في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.