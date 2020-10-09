محمد حليم يتولى قيادة حرس الحدود خلفا لـ العشري

قرر مجلس إدارة نادى حرس الحدود تكليف محمد حليم المدير الفني السابق بالعودة مرة أخرى إلى منصبه خلفا لطارق العشرى الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام فريق أسوان أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدورى المصري .

وكان أسوان بقيادة أحمد كشري المدير الفني قد ضمن البقاء في الدورى الممتاز الموسم المقبل بالفوز على حرس الحدود

وأعلن مصطفي أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم ،أن اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان قد قرر صرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب الفوز علي فريق حرس الحدود وتأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٣٠ نقطة .