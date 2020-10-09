محمد حليم يتولى قيادة حرس الحدود خلفا لـ العشري

قرر مجلس إدارة نادى حرس الحدود تكليف محمد حليم المدير الفني السابق بالعودة مرة أخرى إلى منصبه خلفا لطارق العشرى الذى تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام فريق أسوان أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدورى المصري .
وكان أسوان بقيادة أحمد كشري المدير الفني قد ضمن البقاء في الدورى الممتاز الموسم المقبل بالفوز على حرس الحدود
وأعلن مصطفي أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم ،أن اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان قد قرر صرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب الفوز علي فريق حرس الحدود وتأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز .
ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٣٠ نقطة .
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