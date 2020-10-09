دامير كانادي: سر وحيد وراء تألق عمرو وردة في اليونان

أكد دامير كانادي المدير الفني لنادي أتروميتوس اليوناني والذي درب المصري عمرو وردة أن السبب وراء تألقه يعود إلى الثقة مشيرًا إلى قضاء اللاعب لموسم رائع مع الفريق.

وقال دامير كانادي في تصريحات عبر موقع " نوفا سبورتس " : " عمرو وردة قضى معنا موسم رائع في أتروميتوس وتمكننا من الوصول إلى أفضل تفاهم بيننا ،بل من الممكن أن نقول الثقة الكاملة ،ولا أقصد بيني وبينه فقط بل الجهاز الفني بالكامل ".

وأضاف : " من وجهة نظري سر تألق وردة هو إعطاءه الثقة الكاملة لكي ينجح ويقدم مستوى مبهر ، هو لاعب رائع يحتاج إلى المزيد من الثقة والدوافع من أجل التوهج ".

ولعب عمرو وردة 42 مباراة تحت قيادة دامير كانادي واستطاع أن يسجل خلالها 13 هدفًا إضافة إلى صناعة 9 أخرى للفريق.

يذكر أن عمرو وردة قد شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ودع بها المنتخب المصري البطولة في دور ال 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1-0.

