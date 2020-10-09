دامير كانادي: سر وحيد وراء تألق عمرو وردة في اليونان

وقال دامير كانادي في تصريحات عبر موقع " نوفا سبورتس " : " عمرو وردة قضى معنا موسم رائع في أتروميتوس وتمكننا من الوصول إلى أفضل تفاهم بيننا ،بل من الممكن أن نقول الثقة الكاملة ،ولا أقصد بيني وبينه فقط بل الجهاز الفني بالكامل ".
وأضاف : " من وجهة نظري سر تألق وردة هو إعطاءه الثقة الكاملة لكي ينجح ويقدم مستوى مبهر ، هو لاعب رائع يحتاج إلى المزيد من الثقة والدوافع من أجل التوهج ".
ولعب عمرو وردة 42 مباراة تحت قيادة دامير كانادي واستطاع أن يسجل خلالها 13 هدفًا إضافة إلى صناعة 9 أخرى للفريق.
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