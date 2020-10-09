لعنة الإصابات تطارد الأهلي والزمالك قبل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حظا عثرا صادفهما قبل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي والرجاء المغربي.

وتستقبل مستشفى الأهلي مع كل مباراة فى الدورى المحلي،لاعبا ينضم إلى قائمة المصابين فضلاعن الغيابات المؤثرة بصفوف المارد الأحمر.

كما يعاني الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو،الأمرين بسبب الإصابات التي لحقت بالعديد من لاعبي الزمالك فضلا عن حالة الإجهاد جراء ضغط المباريات فى الدورى المحلي.

ويسلط دوت الخليج،الضوء على أزمة الإصابات ومدى تأثير ضغط المباريات على مسيرة ممثلي الكرة المصرية فى نصف نهائي دورى أبطال افريقيا.

مستشفى الأهلي

المارد الاحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني اقترب من رقم قياسي جديد يخص عدد النقاط بعدما رفع رصيده إلى 85 نقطة قبل جولتين من النهاية فى الدورى الممتاز ليصبح بإمكانه الحصول على 91 نقطة لو فاز بأخر مباراتين، ليكسر رقمه السابق (88 نقطة).

كما بات الأهلي قريبًا من معادلة رقمه القياسي السابق الخاص بأكبر عدد انتصارات في موسم واحد بالدوري (28)، حيث كان فوزه على إنبي رقم 27 هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الرصيد إلى 29 مباراة بنهاية الموسم.

لكن الإصابات تضرب صفوف الفريق الأحمر قبل مواجهة الوداد البيضاوي فى نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا.

جاءت ابرز الاصابات فى صفوف القلعة الحمراء سعد سمير بعدما تغيب طوال الفترة الماضية بسبب جراحة في وتر أكيلس وهو نفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد الذي يعاني من إصابة في غضروف الركبة.

بالإضافة إلى محمود وحيد للإصابة ومحمود متولى الذى تعرض الى قطع فى الرباط الصليبي وخضع الى إجراء عملية جراحية ويغيب لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى 9 شهور

كما تأكد غياب رامى ربيعه لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهتى الاهلى والوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا المقرر لها 17 اكتوبر المقبل بالمغرب بالاضافة الى مباراة الاياب المقرر لها 24 أكتوبر بعد الاصابة التى تعرض لها رامى ربيعه فى العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام طنطا فى الاسبوع الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز .

واشتكى أيمن أشرف من تورم في الكاحل وإجهاد في السمانة بينما اشتكى محمود وحيد من آلام في العضلة الضامة فيما عانى أحمد الشيخ ومروان محسن وآليو بادجي من إجهاد عضلي عام.

بينما يغيب محمد محمود قرابة الـ6 شهور بسب خضوعه لجراحة في غضروف الركبة.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بعد إصابته الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري، وموعد عودته إلى حراسة عرين الأحمر.

وأضاف عبد الحفيظ عبر الفضائيات: محمد الشناوي في حالة جيدة جدًا، قد يكون يوم السبت معنا في التدريبات الجماعية أو أقصى تقدير يوم الأحد أو الإثنين".

تابع: "أيمن أشرف يشعر بإجهاد في عضلة السمانة وأخذ راحة وغدًا سنرى موقفه".

وواصل: "رامي ربيعة يتبقى أمامه بعض الوقت، ونأمل أن يكون معنا في مباراة العودة رغم صعوبة ذلك".

استكمل: "سعد سمير مدافع الشياطين الحمر سيشارك بصفوف الاهلي بعد ثلاث أسابيع ما يعني غيابه عن مواجهة الوداد البيضاوي فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.

الإصابات تضرب الزمالك

يواجه الفارس الأبيض أزمة فى غياب البعض من لاعبيه قبل مواجهة الرجاء المغربي المرتقبة التى تضرب صفوف الفريق الأول حيث تعرض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتعرض اللاعب للاصابة خلال مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ولم يستكمل اللاعب المباراة وخرج بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه أحمد عيد الظهير الأيمن البديل.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام لفحوصات طبية في الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في اللقاء.

الأمر الذي وضع جهاز الزمالك بقيادة باتشيكو فى حيرة لتجهيز البديل المناسب نظرا لقلة خبرة أحمد عيد الشاب فى بطولات أفريقيا.

وشكلت عملية تغيير المدربين أزمة بالنسبة للزمالك فبعد أن ضمن صعوده إلى اللقاء نصف النهائي بإنجاز تاريخي للفرنسي باتريس كارتيرون أمام الترجي التونسي في معقله برادس فاجأ الأخير إدارة الزمالك في الفترة الماضية طالبا الرحيل ليفرض على الفريق البحث عن مدرب جديد، ليجد القلعة البيضاء ضالته في جايمي باتشيكو الذي جدد العهد مع الفريق مرة أخرى.

البرتغالي باتشيكو بين نارين فى اقتناص المركز الثاني وأزمة ضغط المباريات والإجهاد البدني الذي وضح على لاعبي الزمالك فى مباراة وادى دجلة الذى انتهى بالتعادل السلبي إضافة إلى إعداد الفريق لمواجهة الرجاء فى عقر داره بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا ذهابا وايابا.

ويعاني فريق الزمالك الاجهاد والارهاق الذى أصاب لاعبيه جراء ضغط المباريات فى وقت قصير والسفر لمواجهة الجونة يوم الأحد الماضي في القاهرة ثم السفر إلى الإسكندرية لملاقاة المصري يوم الخميس الماضي ثم الى الاسماعيلية لخوض مباراة سموحة يوم الاثنين الماضي فى كأس مصر ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة وادى دجلة أمس الخميس فى الدورى ثم السفر إلى الإسكندرية مجددا لمواجهة حرس الحدود يوم الاثنين القادم فى الدورى الممتاز.