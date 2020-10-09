اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

حسم اتحاد الكرة ملف هوية الطاقم التحكيمي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز بعد غد الأحد. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة على الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز شريطة أن يكون من الحكام الدوليين. ورفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فكرة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز فى الدورى المصرى. واستندت اللجنة الخماسية فى رفض الاستعانة بطاقم حكام أجنبي الى التأكيد على ثقة مسؤولى الجبلاية فى قدرات وامكانيات الحكام المصريين فضلا عن تواجد تقنية الفيديو المعروفة ب var الذى يساعد قضاة الملاعب فى تدارك أية أخطاء خلال مجريات اللقاء. وترى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن ضيق الوقت ساهم بشكل كبير فى عدم الاستعانة بأى طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء الاهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز لاسيما وأن المباراة سوف تقام بعد غد الأحد ومخاطبة الاتحادات الأوروبية تستغرق وقتا لحين وصول الردود بترشيح طاقم تحكيم للمباراة. وتمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بطاقم حكام مصري دولي لإدارة مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز وذلك بعدما لم تتلق لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة وجيه احمد أية مطالبات من جانب مسئولى الناديين باستقدام طاقم حكام أجنبي. يذكر أن الأهلي يغرد فى صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى فيما تجري المنافسة على المركز الثاني بين الزمالك صاحب النقاط ال ٦٥ وبيراميدز الذى يمتلك رصيد يبلغ ٦٣ نقطة.

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