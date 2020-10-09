الوداد المغربي: مشاركة أيوب الكعبي أمام الأهلي محل شك.. وننتظر قرار الكاف

أكد مصدر مسؤول في نادي الوداد البيضاوي المغربي أن مشاركة أيوب الكعبي مهاجم الفريق أمام النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مازالت محل شك.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إن أيوب الكعبي كان ضمن القائمة المحلية قبل رحيله عن الفريق وأيضًا كان مُقيدا في القائمة الإفريقية ".

وأضاف: " اللاعب لم يشارك مع فريقه الذي انتقل إليه في أي بطولة قارية فبالتالي من المفترض أن يحق له المشاركة معنا ".

وتابع: " أرسلنا خطاب للإتحاد الإفريقي للإستفسار منهم حول أحقية الفريق من مشاركة أيوب الكعبي أمام الأهلي ولكن لغاية هذه الساعة لم يصلنا أي رد ".

واختتم حديثه قائلا : " نحن لن نعول عليه أمام الأهلي لكنه سيظل خيار في الخط الهجومي لحين الفصل القانوني من جانب الفيفا ".

وتكثف إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي جهودها خلال الميركاتو الصيفي من أجل التعاقد مع لاعبين مميزين، لإعادة بناء الفريق استعدادا للموسم الجديد، سواء محليا أو قاريا. ورحل العديد من اللاعبين عن صفوف الوداد خلال الميركاتو الصيفي كان آخرهم محمد الناهيري الذي رفض تجديد عقده ورحل إلى الدوري السعودي عبر بوابة فريق العين.

ويحل النادي الأهلي،ضيفًا على فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر في لقاء الذهاب ، على أن تُقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين من نفس الشهر في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.