متفوقا على صلاح.. جيمس ماديسون يحصد جائزة هدف الشهر بـ البريميرليج

توج جيمس ماديسون نجم فريق ليستر سيتي بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونافس ماديسون كلا من محمد صلاح نجم فريق ليفربول وأوباميانج " آرسنال" ورياض محرز " مانشستر سيتي" ، وريس جيمس " تشيلسي"، وبيريرا " وست بروميتش" وراشفورد " مانشستر يونايتد، وجاك هاريسون " ليدز يونايتد".

يذكر أن هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز مؤخرا بجائزة هدف الشهر في نادي ليفربول.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله "هاتريك".

وتعرض فريق ليفربول لهزيمة قاسية أمام أستون فيلا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كان أفضل لاعبي لفيربول أمام أستون فيلا رغم الفضيحة، حيث سجل هدفي الريدز، وحصل على تقييم 7 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريق.