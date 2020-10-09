اتحاد الكرة يفاضل بين رباعي دولي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

تفاضل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بين ٤ حكام دوليين من أجل ادارة مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الأحد. ومن المقرر أن تحسم لجنة الحكام اختيار طاقم التحكيم الذى سوف يدير لقاء الأهلي وبيراميدز والمفاضلة بين الرباعي جهاد جريشة ومحمد الحنفي وأمين عمر وأحمد الغندور. كان اتحاد الكرة حسم ملف هوية الطاقم التحكيمي المقرر إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز بعد غد الأحد. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة على الاستعانة لطاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز شريطة أن يكون من الحكام الدوليين. ورفضت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فكرة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء الأهلي وبيراميدز فى الدورى المصرى. واستندت اللجنة الخماسية فى رفض الاستعانة بطاقم حكام أجنبي الى التأكيد على ثقة مسؤلى الجبلاية فى قدرات وامكانيات الحكام المصريين فضلا عن تواجد تقنية الفيديو المعروفة ب var الذى يساعد قضاة الملاعب فى تدارك أية أخطاء خلال مجريات اللقاء. وترى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن ضيق الوقت ايضا ساهم بشكل كبير فى الاستعانة بأى طاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء الاهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز لاسيما وأن المباراة سوف تقام بعد غد الأحد ومخاطبة الاتحادات الأوروبية تستغرق وقتا لحين وصول الردود بترشيح طاقم تحكيم للمباراة. وتمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بطاقم حكام مصري دولي لإدارة مباراة الاهلي وبيراميدز فى الدورى الممتاز وذلك بعدما لم تتلقى لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة وجيه احمد أية مطالبات من جانب مسؤلى الناديين باستقدام طاقم حكام أجنبي. يذكر أن الأهلي يغرد فى صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى فيما تجرى المنافسة على المركز الثاني بين الزمالك صاحب النقاط ال ٦٥ وبيراميدز الذى يمتلك رصيد يبلغ ٦٣ نقطة.

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