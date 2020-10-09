بيراميدز يدعو أبوريدة لمساندة فريق الكرة في كأس الكونفدرالية بالمغرب

وجه نادي بيراميدز دعوة رسمية إلى المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، ليكون ضيف شرف بعثة الفريق المتجهة إلى المغرب وخوض مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي حوريا كوناكري الغيني.
وأرسل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الدعوة في خطاب رسمي إلى المهندس هاني أبو ريدة، ودعاه للسفر مع البعثة الرسمية للفريق، حيث يلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكري بنصف النهائي يوم ٢٠ أكتوبر بالرباط، على أمل التأهل وخوض النهائي المحدد له ٢٥ أكتوبر بنفس الملعب.
واشار ممدوح عيد في خطابه إلى نجاح نادي بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كممثل مصر الوحيد في البطولة، في أول مشاركة تاريخية للنادي، ومشددا على دعم أبوريدة المتواصل لكافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة في كافة البطولات الأفريقية والعربية والعالمية.
وذكر نادي بيراميدز في دعوته الرسمية للمهندس هاني أبو ريدة، أسباب حرصه على تواجد أبوريدة مع البعثة الرسمية في المغرب، حيث يمثل ذلك دعما معنويا كبيرا للاعبين، وشرفا عظيما لإدارة النادي، كون أبو ريدة أحد أهم قادة كرة القدم في تاريخ مصر وأفريقيا والعالم، وكونه بمثابة الأب لجميع اللاعبين الذين شاركوا ومازالوا في منتخبات مصر الوطنية.
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