أنشيلوتي أفضل مدربي الدوري الإنجليزي في سبتمبر

حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي على جائزة أفضل مدرب في الدوري لشهر سبتمبر بعد تمكنه من الحصول على العلامة الكاملة من الأربع المباريات التي لعبهم في المسابقة.

وحصل فريق إيفرتون على 12 نقطة بقيادة مدربه المخضرم إنشيلوتي من أربع مباريات لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي ليحتل صدارة الدوري حتى الآن.

وسيطر فريق إيفرتون على جوائز الأفضل بشهر سبتمبر حيث حصد المهاجم الإنجليزي الشاب دومينيك كالفيرت ليوين لاعب الفريق على جائزة لاعب الشهر فى الدوري الانجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن إيفرتون، يعد ثانى فريق فى تاريخ الأندية الإنجليزية، الذى يحقق الفوز فى أول 7 مباريات له فى الموسم بجميع المسابقات، منذ موسم 94 ، أى منذ 125 عاما، وأضافت أوبتا، أن الفريق نجح فى تحقيق الفوز خلال 7 مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ إبريل عام 1987.