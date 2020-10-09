فايلر: دربت أكبر ناد في أفريقيا.. وهذا موقفي من العودة إلى الدوري المصري

كان النادي الأهلي أعلن مؤخرا رحيل رينيه فايلر، وتعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفا له لمدة موسمين.,
وقال فايلر في تصريحات لصحيفة:" nau" السويسرية تعليقا على رحيله عن النادي الأهلي:" فترة كورونا لم تكن سهلة على أحد، لم أرى أسرتى سوى مرة واحدة واضطررت لأخد طائرة خاصة من أجل السفر إلى سويسرا".
وأضاف فايلر:" كان لدي بند في عقد يتيح لي مغادرة النادي الأهلي، للأسف اختارت الرحيل من أجل التواجد بجانب عائلتي".
وعن تضحيته بنصف بمليون فرانك كـ مكافأة من النادي الأهلي حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا، قال فايلر:" لا أهتم بالمال، عائلتي أهم من ذلك".
وردا على سؤال إمكانية عودته إلى الدوري المصري أوضح فايلر:" لقد دربت أكبر ناد في أفريقيا وهذا يفتح لي الأبواب، لكن أنا في الآن في فترة راحة، وأقضي معظم وقتي بالمنزل".
يذكر أن فايلر تولي تدريب الأهلي في أغسطس 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولتي كأس السوبر المصري 2018 - 2019 والدوري المصري 2019 - 2020، بالإضافة إلى قيادة الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخسر فايلر بطولة وحيدة مع الأهلي، وهي النسخة الماضية من بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، حيث هزُم المارد الأحمر بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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