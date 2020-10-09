محمود علاء يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري

يعود محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة خط الدفاع الفريق الأبيض فى مباراة حرس الحدود المقبلة في إطار الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري .

ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقاف محمود علاء وغيابه عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة الاخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.