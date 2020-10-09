محمود علاء يعود لقيادة دفاع الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري

يعود محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة خط الدفاع الفريق الأبيض فى مباراة حرس الحدود المقبلة في إطار الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري .
ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقاف محمود علاء وغيابه عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة الاخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة دجلة تدريبات استشفائية في حين يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.
ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.
وكان الزمالك قد تعادل مع وادي دجلة سلبيا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.
وبهذا التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ65 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ35 في المركز الـ13.
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