نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترند سعودي: ماهر المعيقلي وعوض خميس ورفض احتجاج النصر.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترند سعودي، فقرة جديدة تقدمها شبكتكم المتميزة “ثقفني”، تتناول أبرز ما يدور على أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحديث دائم على مدار اليوم والليلة، نرصد من خلال ترند سعودي، أبرز الأحداث والقضايا، التي شهدتها الساحة السعودية، وأكثر الموضوعات تداولًا داخل المملكة العربية السعودية، على مدار 24 ساعة.

في ترند سعودي، اليوم الجمعة، 22 صفر 1442 هجرية، الموافق لـ9 أكتوبر 2020 ميلادية، نستعرض موضوعات شغلت الرأي العام السعودي، وفي القلب منه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، كما نرصد في ترند سعودي، أبرز ردود الأفعال، من النجوم والمشاهير وصناع القرار، فضلًا عن المتابعين والجماهير بشكلٍ عام.

صوتٌ من السماء

مع هفوف النسمات الأولى، لخير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال الصادق الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، يزداد الحنين إلى الأصوات الندية بذكر الله، والتي تحرك القلوب وتسحر العقول بجمالها وروعة أدائها، ومن بينهم، إمام الحرم المكي الشريف، الشيخ ماهر المعيقلي، الذي يعتبر امتدادًا تاريخيًا لجيل العمالقة، الشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ سعود الشريم، والذين يمثلون علامة بارزة للإبداع والتميز، بين مشاهير أئمة بيت الله الحرام.

وماهر المعيقلي، هو ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي، المولود في السابع من يناير من العام 1969 ميلادية، الموافق للسابع عشر من شوال من العام 1388 هجرية، وهو من مواليد المدينة المنورة، إلا أنه حاليًا من مقيمي العاصمة المقدسة، لمباشرة مهامه الجليلة، في خدمة محراب بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

وعن حياته العلمية، فقد تدارس الشيخ ماهر المعيقلي كتاب الله، فحفظه، وكانت دراسته في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، والتي تخرج منها معلمًا للرياضيات، قبل أن ينتقل إلى خير البلاد وأحبها إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح مرشدًا طلابيًا وذلك في مدرسة الأمير “عبد المجيد” في مكة المكرمة.

أما عن شهاداته الجامعية، فقد حصل فضيلة الإمام ماهر المعيقلي، على درجة الماجستير في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وذلك من كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك في العام 1425 هجرية، تلاها حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير، وهو حاليًا يعمل أستاذًا مساعدًا في قسم الدراسات القضائية، وذلك بكلية الدراسة القضائية والأنظمة، في الجامعة ذاتها، كما يشغل منصب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بنفس الكلية.

وعن حياته العملية، تولى الشيخ ماهر المعيقلي كمنصب الإمام والخطيب، لمسجد السعدي، الموجود في حي العوالي بمدينة مكة المكرمة، كما اشتهر بإمامة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في عامين متتالين 1426 هجرية و1427 هجرية.

أما عن تاريخه وبداية كإمام للحرم المكي الشريف، فبدأت في شهر رمضان المبارك من العام 1428 هجرية، حيث أم المصلين في صلاتي التروايح والتهجد ببيت الله الحرام، قبل أن يُعين رسميًا إمام للمسجد الحرام بمكة المكرمة في العام ذاته، وحتى الآن.

وتولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428 هـ وعين إماما رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.

رفض احتجاج النصر.. ومطرود القايله

ما بين السخرية والغضب، تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، الأنباء الأولية عن وجود اتجاه، لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لرفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر السعودي، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، على مخالفة الفريق الإيراني، خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني على نظيره السعودي، وذلك في دوري أبطال آسيا.

وفق ما تداولته مواقع إخبارية سعودية وعربية، فيعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفق بيانٍ له، اليوم الجمعة، رفض الشكوى التي تقدم بها نادي النصر السعودي، بشأن عدم قانونية تسجيل 7 لاعبين ضد صفوف بيرسبوليس الإيراني، حيث قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، رد اعتراض النادي السعودي، وفقًا للمادة الـ59 من لائحة الاتحاد الآسيوي.

احتجاج الفريق السعودي، حمل في طياته إشارة إلى مخالفة النادي الإيراني، بالقيام بقيد 7 لاعبين – قبيل مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، قبل أن يحسمها فريق العاصمة الإيرانية طهران بركلات الترجيح – بالمخالفة لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإغلاق باب القيد.

أما عن ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فجاءت على النحو التالي:

ومع خروج النصر السعودي، من دوري أبطال آسيا، فعليًا على أرض الملعب، وقانونيًا بحكم رفض احتجاجه، فقد تصدر هاشتاج #مطرود_القايله، أبرز الموضوعات تداولًا بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

ومع خروج النصر السعودي، بات نشطاء مواقع التواصل، من مشجعي الأندية السعودية، في الإشادة بأمجاد الهلال والاتحاد، باعتبارهما – على حد وصف المشاركين والمتابعين – الأكثر تشريفًا للكرة السعودية، في المحافل القارية والدولية.

عوض خميس

مع خروج نادي النصر رسميًا من دوري أبطال آسيا، والذي يصادف نهاية عقد النجم السعودي المخضرم عوض خميس، مع الزعيم النصراوي، فقد أُعلن قبل أيام عن رحيل خميس، لينتقل إلى صفوف فريق الرائد، في تحدٍ جديد، لأحد أبرز نجوم الزعيم السعودي.

وبعد 8 أعوام، قضاها عوض خميس، في صفوف فريق العاصمة السعودية، وقع لاعب الوسط، عقود الانتقال لفريق الرائد، وذلك لمدة موسمين، في صفقة “انتقال حر”.

يُشار إلى أن عوض خميس، قدم إلى صفوف النصر السعودي، قادمًا من نادي نجران، وعقب نهاية عقده الأول، تحدثت تقارير عن اهتمام العريق الهلال السعودي، بخدمات عوض خميس، إلا أن إدارة النصر جددت عقد اللاعب في عام 2017 لمدة 3 مواسم، تنتهي في الموسم الحالي 2020.

وعبر منصات مواقع التواصل، حرص خميس على توديع مشجعي النصر، بمقطع مصور قصير، قوبل بعده بإشادة ودعوات بالتوفيق من قبل جماهير وعشاق النصر السعودي.